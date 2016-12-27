Спасатели нашли систему опознания "свой-чужой" на месте крушения Ту-154

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Система опознавания "свой-чужой" обнаружена на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море, на поверхность она еще не поднята, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Нашли систему обнаружения "свой-чужой", но на поверхность еще не подняли", — сказал собеседник агентства.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.