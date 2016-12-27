В Орле полиция изъяла почти две тысячи литров фальсифицированного алкоголя

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 дек — РИА Новости. Полицейские в Орле изъяли почти 2 тысяч литров и более 2,7 тысячи бутылок фальсифицированного алкоголя, сообщило во вторник УМВД по региону.

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"Были установлены несколько фактов незаконного изготовления, хранения и сбыта алкогольной продукции на территории областного центра", — говорится в сообщении.

У 61-летнего местного жителя полицейские обнаружили и изъяли пять бочек и 12 канистр, наполненные спиртосодержащей жидкостью общим объемом 1240 литров, укупорочный станок, 4 коробки с находящимися в них стеклянными бутылками, несколько упаковок с металлическими крышками и полимерными крышками с дозатором, ленты с этикетками различных марок водки.

Факт незаконного изготовления, хранения и сбыта фальсифицированной алкогольной продукции также был выявлен полицейскими у супружеской четы. В принадлежащих им жилом доме и хозпостройках сотрудники полиции изъяли порядка 180 литров спиртосодержащей жидкости, более 360 наполненных бутылок с этикетками различных марок водки отечественного производства, а также оборудование для розлива и укупорки бутылок.

К изготовлению и хранению алкогольной продукции в гараже оказался причастен еще один местный житель. У мужчины полиция изъяла около 400 литров спиртосодержащей продукции, прибор для завинчивания пробок, полиграфическую продукцию с этикетками от бутылок и 92 ящика, в которых находились более 2 тысяч бутылок готовой к реализации алкогольной продукцией.

Помимо этого сотрудники полиции выявили факт незаконного хранения алкоголя в гараже, принадлежащем жителю Железнодорожного района. "В данном помещении — помимо канистр со спиртосодержащей жидкостью общим объемом 120 литров, более 400 готовых бутылок различных марок водки, пустой тары, пробок и этикеток — полицейские обнаружили порядка 220 бутылок так называемой элитной алкогольной продукции: коньяк, виски, ром различных марок", — сообщило УМВД.

Во всех случаях образцы изъятой алкогольной продукции были направлены на исследования. По данным фактам проводятся проверки. По результатам полученных экспертных заключений будут приняты соответствующие процессуальные решения.