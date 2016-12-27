Мужчина, обвиняемый в убийстве школьника и бомжа в Перми, пойдет под суд

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 дек — РИА Новости. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 27-летнего уроженца Ивановской области, который обвиняется в убийстве школьника и бездомного из Перми, сообщает следственное управление СК по Пермскому краю.

По данным следствия, пропавший 10-летний ученик третьего класса жил вместе с родителями и младшей сестрой на даче в Перми. В начале июня он ушел из дома на прогулку и пропал без вести. Ранее мальчик неоднократно уходил из дома, состоял на учете в полиции за бродяжничество. Полицейские обнаружили его тело в середине августа в заброшенном коллекторе.

Следователи установили, что смерть ребенка были насильственной, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен 27-летний житель Ивановской области без определенного места жительства. Подозреваемого задержали 25 августа.

Также установлено, что в 2014 году он совершил убийство бездомного мужчины, тело которого сбросил в тот же коллектор, где его и обнаружили.

В настоящее время расследование дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчина обвиняется в убийстве двух лиц, в том числе малолетнего.