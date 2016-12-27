Хабаровчан будут судить за попытку продать шкуру амурского тигра

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Жители Хабаровска пойдут под суд за попытку продать шкуру амурского тигра, сообщила во вторник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В июле этого года сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю задержали жителей дальневосточной столицы, которые перевозили в машине шкуру амурского тигра. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу ", — сказала Волк.

По ее словам, четверо мужчин были задержаны, когда перевозили в багажнике иномарки шкуру амурского тигра. Согласно заключению эксперта, возраст убитого животного составлял 3-5 месяцев. Как сообщила Волк, мужчины хотели продать шкуру за 600 тысяч рублей. На допросах задержанные дали признательные показания, кроме этого, в ходе следствия было установлено, что двое из них не имеют отношения к совершению преступления.

По данному факту было открыто уголовное дело, также был проведен ряд фоноскопических, биологических и других экспертиз, доказывающих вину задержанных, сейчас дело передано в суд, добавила Волк.

Амурский тигр — один из редчайших видов млекопитающих семейства кошачьих на земле, занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и Красную книгу РФ. Несмотря на полный запрет на добычу и отлов тигров, факты браконьерского уничтожения этого животного не прекращаются.