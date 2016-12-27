Пожар на складе со стройматериалами под Ростовом локализовали
18:1527.12.2016
(обновлено: 18:16 27.12.2016)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пожар на складе со стройматериалами в городе Шахты Ростовской области, охвативший около 1 тысячи квадратных метров, локализован, сообщается на сайте ГУМЧС России по региону.
Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости, что склад со строительными материалами загорелся во вторник днем на площади порядка тысячи квадратных метров в городе Шахты Ростовской области. Сообщение о возгорании на складе в переулке Батайском, дом 25а, поступило в 15.14.
"Погибших, пострадавших нет. В 17.10 (мск) пожар локализован", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар тушат 26 спасателей МЧС и 12 единиц техники.