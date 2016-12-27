На Урале возбудили дело после гибели детей при пожаре в деревенском доме

ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном доме в Карталинском районе Челябинской области трех маленьких детей, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, ночью 24 декабря 2016 года в одном из частных домов деревни Михайловка произошел пожар. В ходе ликвидации возгорания извлечены тела годовалой, 4- и 6-летней девочек.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, ночью мать погибших пошла к соседке, когда в доме началось возгорание, оставив спящих детей без присмотра. По возвращению женщины дом был уже охвачен огнем", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий по установлению обстоятельств преступления и виновных лиц, уточняется в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.