На Урале возбудили дело после гибели детей при пожаре в деревенском доме

ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели при пожаре в частном доме в Карталинском районе Челябинской области трех маленьких детей, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.
"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. По предварительным данным, ночью мать погибших пошла к соседке, когда в доме началось возгорание, оставив спящих детей без присмотра. По возвращению женщины дом был уже охвачен огнем", — говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела следователем СК будут установлены причины и обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.