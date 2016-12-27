Под Ростовом загорелся склад со стройматериалами

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Склад со строительными материалами загорелся во вторник днем на площади порядка тысячи квадратных метров в городе Шахты Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Горит кровля одноэтажного кирпичного склада со стройматериалами на площади 1 тысяча квадратных метров", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о возгорании на складе в переулке Батайском, дом 25а, поступило в 15.14. Угрозы распространения огня нет. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Борьбу с огнем ведут 26 человек и 12 единиц техники.