На Ставрополье возбудили дело о сбыте контрафактного "Боярышника"

ПЯТИГОРСК, 27 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело по факту сбыта фальсифицированного "Боярышника" в Ставрополе, сообщает прокуратура Промышленного района города.

"Неустановленные лица в октябре сбыли двум гражданам фальсифицированную парфюмерно-косметическую продукцию – спиртосодержащую жидкость с этикеткой "Боярышник лосьон косметический для наружного применения" в количестве 58 упаковок по 20 бутылок за 34,8 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

Согласно заключению экспертов, продукция содержит токсичную микропримесь – кротоновый альдегид, который при употреблении усиливает токсическое действие спиртосодержащих жидкостей. "Наличие вещества свидетельствует о том, что данные жидкости произведены кустарным способом, не в заводских условиях, и даже прием незначительного их количества может привести к вреду здоровью различной степени тяжести, вплоть до летального исхода", — отмечает ведомство.

Как отмечается в сообщении, при наружном использовании продукции может возникнуть местная воспалительная реакция, представляющая опасность для здоровья человека.

Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", максимальная санкция которой предусматривает до 2 лет лишения свободы.

Косметическое средство "Боярышник", которое содержит метиловый спирт, стало причиной массовых отравлений людей в Иркутске, которые начались с 17 декабря. По данным на утро вторника, отравились 123 человека, 77 из них скончались.