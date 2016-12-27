Прокурор просит 4,5 года колонии за хищения на космодроме Восточный

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Прокурор во вторник попросил Мещанский суд Москвы приговорить к 4,5 годам заключения бывшего гендиректора компании "Стройконструкции С" Анатолия Рязанова, который признал вину по делу о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили более 1,1 миллиарда рублей, выделенные из федерального бюджета. При этом "реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей".

Рязанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделили в отдельное производство. Особый порядок является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить более двух третей от максимального наказания.

В целях возмещения ущерба следователи СК арестовали имущество Рязанова, среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили Mercedes-Benz S500, BMW 750 и Infiniti QX80, два машиноместа, моторная лодка, ювелирные украшения и часы.