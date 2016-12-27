Суд решил в особом порядке рассмотреть дело о хищении на Восточном

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы решил в особом порядке рассмотреть дело Анатолия Рязанова, который заключил со следствием сделку о сотрудничестве по делу о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома Восточный, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда рублей, "реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей".

Рязанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделили в отдельное производство. Особый порядок является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить более двух третей от максимального наказания.

Представитель ФГУП "Спецстройсервис" в суде выступил против особого порядка. "Только после полного погашения ущерба можно говорить о нем. Нарушены интересы государственного предприятия", — сказал адвокат.

Подсудимый и прокурор выступили против. Рязанов отметил, что полностью признал вину и готов выплачивать ущерб (по делу заявлен иск на более чем 300 миллионов рублей). Прокурор напомнил, что сделку о сотрудничестве одобрила Генпрокуратура и для суда имеет значение лишь соблюдение условий. "Я считаю, что условия соглашения он выполнил", — сказал представитель прокуратуры.

Судья с ним согласилась и решила рассмотреть дело в особом порядке.

В целях возмещения ущерба следователи СК арестовали имущество Рязанова, среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили Mercedes-Benz S500, BMW 750LIXDRIVE и Infinity QX80, два машиноместа, моторное судно BAYLINER, денежные средства, ювелирные украшения и часы.