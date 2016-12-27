СК предъявил обвинения фигурантам дела о массовом отравлении "Боярышником"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Семерым фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей в Иркутской области предъявлены обвинения, сообщила во вторник журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня семи лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ", — сказала Петренко.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в середине декабря. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц".

Ранее сообщалось, что по делу о производстве, хранении и сбыте контрафактного "Боярышника", которым в Иркутске отравились 123 человека и 77 из них скончались, задержаны 23 человека. На текущий момент по решению суда под стражу взяты семь фигурантов дела, десять находятся под домашним арестом, одна отпущена под подписку о невыезде. Один из задержанных — заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаил Лужнов — переведен в больницу из-за ухудшения состояния здоровья. Выбор меры пресечения Лужнову отложен.