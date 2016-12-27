Прокуратура опротестовала приговор фальсификаторам выборов под Белгородом

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Прокуратура сочла мягким и оспорила приговор суда, который оштрафовал членов участковой избирательной комиссии в Белгородской области за вброс бюллетеней на сентябрьских выборах депутатов Госдумы РФ, сообщает надзорное ведомство по региону.

Ранее сообщалось, что белгородский областной избирком отменил результаты выборов в Госдуму РФ на одном из участков области из-за вброса бюллетеней. Как рассказала на брифинге глава ЦИК Элла Памфилова, члены избирательной комиссии, воспользовавшись отсутствием наблюдателей, вбросили избирательные бюллетени в ящики для голосования. Однако один из наблюдателей перед уходом оставил включенной видеокамеру, которая зафиксировала этот процесс.

СК возбудил уголовное дело в отношении председателя избирательной комиссии №1198, секретаря и еще одного члена комиссии по статье "покушение на фальсификацию итогов голосования". Суд 20 декабря приговорил их к штрафу в 50 тысяч рублей, 30 тысяч рублей и 25 тысяч рублей, соответственно.

"Прокурор Яковлевского района посчитал приговор незаконным и несправедливым и внес на него апелляционное представление. Назначенное подсудимым наказание является чрезмерно мягким и не соответствующим степени общественной опасности совершенного деяния", — говорится в сообщении.

Как отмечает прокуратура, суд не принял во внимание, что "своими действиями подсудимые грубо нарушили гарантированные Конституцией РФ права граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти".