В Воронеже суд прекратил дело учительницы, насмерть сбившей ученика

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Павловский районный суд Воронежской области прекратил за примирением сторон уголовное дело учительницы, которая на автомобиле сбила насмерть ученика из своей школы, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда.

Резонансный случай произошел в октябре 2016 года в селе Воронцовка Павловского района. Учительница одной из местных школ, управляя автомобилем Kia Picanto, сбила шедшего по дороге девятилетнего мальчика. Ребенок скончался в районной больнице. По данным следствия, педагог, "обнаружив на проезжей части опасность для движения — по дороге двигался школьник — в нарушение Правил дорожного движения, не приняла мер к снижению скорости автомобиля".

В отношении 55-летней учительницы, которая работала в той же школе, где учился погибший мальчик, было возбуждено дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Санкции данной статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело рассматривал Павловский районный суд.

"От потерпевшей — матери погибшего мальчика — поступило заявление, ходатайство, о прекращении производства по уголовному делу в связи с тем, что подсудимая загладила причиненный вред: и имущественный — материально, и моральный… Дело прекратили за примирением сторон", — сказал собеседник агентства.

После случившегося учительница уволилась из школы по собственному желанию.