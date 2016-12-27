Следователя УМВД в Мурманской области обвиняют в покушении на мошенничество

МУРМАНСК, 27 дек – РИА Новости. Следователи следственного управления СК РФ по Мурманской области предъявили обвинение в покушении на мошенничество в крупном размере следователю следственного подразделения УМВД России по региону, который потребовал от супруги одного из условно осужденных 470 тысяч рублей за то, чтобы ее мужу не ужесточили наказание, сообщили в региональном СУСК.

По версии следствия, покушение на мошенничество произошло в период с 10 по 25 декабря 2016 года. "Обвиняемый 1981 года рождения, являясь действующим сотрудником органов внутренних дел, ввел в заблуждение супругу осужденного к условному наказанию, потребовав от нее уплаты 470 тысяч рублей за несовершение действий, направленных на ужесточение наказания супругу, вплоть до реального лишения свободы, при этом указанные действия в компетенцию следователя не входили", — говорится в сообщении.

В момент совершения преступления правоохранитель был задержан оперативными сотрудниками УФСБ России по Мурманской области, добавляет СУСК.

В настоящее время следствием решается вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения, проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на всестороннее и объективное расследование уголовного дела, установление всех обстоятельств произошедшего, сообщили в ведомстве.

Как сообщили РИА Новости в региональном УМВД, по данному факту в ведомстве проводится проверка, по результатам которой сотрудник, которому предъявлено обвинение, будет уволен из органов.