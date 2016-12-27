В МИД призвали дождаться экспертной оценки причин крушения Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Строить версии по поводу крушения в Сочи самолета Ту-154 сейчас непрофессионально, так как эксперты только начали свою работу и черные ящики еще не расшифрованы, считает официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.

"Прежде чем что-либо комментировать, должны эксперты, которые занимаются сейчас даже не столько следствием, сколько сбором обломков и материальных свидетельств и вообще сбором свидетельств, мы должны дождаться их решения, их экспертной оценки… О версиях сейчас говорить… Просто назовем это непрофессионально. Ни о каких версиях сейчас официальные лица не могут говорить, потому что работают эксперты", — сказала она на брифинге в Москве.

По ее словам, те версии, которые выдвигаются в прессе, нужно оставить на совести людей, "которые считают, что имеют право говорить на эту тему". "На мой взгляд, сейчас ни один человек не имеет право на эту тему говорить… Был обнаружен один "черный ящик", который еще только был поднят со дна, он еще не был расшифрован", — добавила она.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.