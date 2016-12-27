В МИД призвали дождаться экспертной оценки причин крушения Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Строить версии по поводу крушения в Сочи самолета Ту-154 сейчас непрофессионально, так как эксперты только начали свою работу и черные ящики еще не расшифрованы, считает официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова.
По ее словам, те версии, которые выдвигаются в прессе, нужно оставить на совести людей, "которые считают, что имеют право говорить на эту тему". "На мой взгляд, сейчас ни один человек не имеет право на эту тему говорить… Был обнаружен один "черный ящик", который еще только был поднят со дна, он еще не был расшифрован", — добавила она.
С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.
Прояснить причины случившегося должны помочь "черные ящики": один из них уже доставлен в ЦНИИ Минобороны. При этом ФСБ РФ выяснила, что взлетная скорость самолета была штатной для судов данного типа. К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты.