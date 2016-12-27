МВД опровергло сообщения СМИ о задержании генерал-майора Волкова

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. МВД опровергло сообщения СМИ о задержании якобы бывшего замначальника ГУВД по Московской области генерал-майора Андрея Волкова по подозрению в убийстве.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что якобы бывший замглавы ГУВД по Московской области Андрей Волков задержан в Подмосковье по подозрению в убийстве гражданина Узбекистана.

"Появившаяся в ряде СМИ информация о задержании бывшего замначальника ГУВД по Московской области Андрея Волкова не соответствует действительности. Названное некоторыми СМИ лицо должность заместителя начальника ГУВД по Московской области никогда не занимало", — сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.