В Кисловодске полицейский случайно прострелил ногу коллеге

ПЯТИГОРСК, 27 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи в Кисловодске начали проверку по факту небрежного обращения с оружием полицейского, который ранил в ногу своего коллегу, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По предварительным данным, утром 19 декабря текущего года сотрудник полиции, находясь в служебном кабинете отдела МВД России по городу Кисловодску, в ходе небрежного обращения с пистолетом произвел выстрел, в результате чего ранил своего коллегу", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи в рамках проверки опрашивают сотрудников ОМВД по Кисловодску и выясняют обстоятельства произошедшего.