Источник: силовики не нашли бомбу в московском ТЦ "Звездочка"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Правоохранители завершили проверку подозрительного предмета в торговом центре "Звездочка" на западе Москвы, из-за которого из здания были эвакуированы свыше 800 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об эвакуации из ТЦ по адресу: улица Покрышкина, дом 4 почти 600 человек после обнаружения подозрительного предмета на третьем этаже кафе.

"Проверка завершена, угроза взрыва не подтвердилась", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по уточненным данным, из здания были выведены более 800 человек.