В Рязани закрыли цех по производству контрафактного спиртного

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Полицейские в Рязани закрыли цех по производству контрафактной алкогольной продукции элитных брендов, изъяв 8 тонн фальсифицированной продукции и 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости, сообщает во вторник управление МВД области.

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Производство алкогольной продукции располагалось в Рязани в складском помещении, расположенном в Южном промузле. Цех был оборудован полуавтоматической линией по розливу спиртного в бутылки и маркировки их этикетками и акцизными марками. Наряду с огромными емкостями со спиртосодержащей жидкостью, полицейские обнаружили в цехе готовую "продукцию" — бутылки с этикетками виски, рома, текилы элитных брендов и водки. В соседнем с "цехом" складском помещении стояла аналогичная алкогольная продукция, упакованная в специальные короба.

"Из незаконного оборота изъято 8 тонн фальсифицированной алкогольной продукции, 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости, тара — 180 000 пустых бутылок, а также оборудование для производства алкогольной продукции, приспособление для укупорки бутылок, этикетки", — говорится в сообщении.

При первичном исследовании на месте эксперты выяснили, что содержимое бутылок кроме цвета ничем друг от друга не отличалось. Образцы изъятой продукции направлены на экспертизу. Остальное арестовано и направлено на ответственное хранение.

"Оперативниками… установлено, что к организации подпольного производства и хранения фальсифицированной алкогольной продукции причастны пятеро жителей Рязани и Рязанской области", — отмечает полиция.

Стражи порядка устанавливают каналы распространения и реализации фальсифицированной продукции. В отношении производителей спиртного решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в особо крупном размере", по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.