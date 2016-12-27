Жители Вены несут цветы к российскому посольству в память о жертвах Ту-154

ВЕНА, 27 дек — РИА Новости. Жители Вены в память о жертвах авиакатастрофы российского Ту-154, унесшей жизни 92 человек, несут цветы и свечи к зданию посольства Российской Федерации в австрийской столице.
Как передает корреспондент РИА Новости, около ворот при входе в здание дипмиссии лежат букеты роз, гвоздик и хризантем, стоит около десятка свечей.
По словам пресс-секретаря посольства Булата Хайдарова, российские дипломаты также открыли электронную книгу соболезнований. "Мы открыли электронную книгу и со вчерашнего дня к нам поступают слова сочувствия", — сказал он.
На сайте посольства его сотрудники повесили сообщение с благодарностью всем тем, кто выразил слова поддержки в последние дни. "Для нас очень важно поблагодарить вас за искренние соболезнования и сочувственные публикации в связи с трагическими событиями прошедшей недели. Мы высоко ценим ваше сочувствие", — говорится в сообщении.
Дипломаты обещают собрать вместе все поступившие письма и электронные сообщения, публикации в социальных сетях Facebook и Twitter и через московских коллег передать родным жертв авиакатастрофы и посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого на прошлой неделе в Анкаре.
Свечи памяти погибших при крушении Ту-154 в Сочи
Жители Сочи накануне вечером принесли цветы к Южному молу морского порта и зажгли свечи в память о погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.
В понедельник в 9 утра в аэропорту Сочи прошёл молебен о погибших в авиакатастрофе Ту-154.
В Сочи спустили траурные венки на воду в знак солидарности с родственниками погибших.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Заупокойные богослужения по жертвам крушения самолета минобороны Ту-154 пройдут в понедельник во всех храмах Русской православной церкви.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Понедельник, 26 декабря, объявлен в России днем траура по погибшим в авиакатастрофе.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Акция памяти погибших при крушении самолета Ту-154 в акватории Черного моря в Сочи.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".
Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". По сообщению турецких властей, нападение совершил Алтынташ, который был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".
О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>