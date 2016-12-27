В Иваново идет проверка после того, как женщину ударило током в троллейбусе

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства травмирования жительницы Иваново электричеством в салоне троллейбуса, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.

Инцидент, о котором стало известно из СМИ, произошел 21 ноября.

"При входе в троллейбус 28-летняя женщина получила удар электрическим током. С места происшествия пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, "произошедшее стало возможным в результате оказания организацией по перевозке пассажиров общественным транспортом услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".

Следственным отделом по Ленинскому району Иваново организована процессуальная проверка по факту случившегося.