В Иваново идет проверка после того, как женщину ударило током в троллейбусе

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Следствие выясняет обстоятельства травмирования жительницы Иваново электричеством в салоне троллейбуса, сообщает во вторник региональное следственное управление СК РФ.
"При входе в троллейбус 28-летняя женщина получила удар электрическим током. С места происшествия пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
По предварительным данным следствия, "произошедшее стало возможным в результате оказания организацией по перевозке пассажиров общественным транспортом услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья".
Следственным отделом по Ленинскому району Иваново организована процессуальная проверка по факту случившегося.