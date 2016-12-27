В СК призвали не спешить с выводами по делу о гибели женщины на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 дек — РИА Новости, Ольга Ерачина. Утверждать, что женщина в Екатеринбурге скончалась именно от употребления спиртосодержащего косметического вещества, преждевременно, сообщил РИА Новости во вторник представитель следственного управления СК по Свердловской области Александр Шульга.
"Органами Следственного комитета проводится доследственная проверка. На данный момент признаков того, что смерть была криминальной, не имеется. В настоящий момент тело направлено для проведения судебно-медицинского исследования, чтобы определить точную причину смерти. На данном этапе проведения проверки преждевременно говорить о том, что женщина могла скончаться от употребления спиртосодержащей жидкости. Причина смерти может быть абсолютно любая", — сказал Шульга.
Он добавил, что необходимо получить результаты гистологического исследования, которое делается порядка одного месяца. "И до этого мы не можем говорить о каком-либо характере смерти — даже предварительно", — заключил собеседник агентства.