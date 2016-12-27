Уральский школьник ударил ножом отца, заставлявшего его заниматься музыкой

ЧЕЛЯБИНСК, 27 дек – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту получения ранения ножом жителем города Златоуст Челябинской области, по предварительным данным, которого 12-летний сын ударил ножом из-за отказа ходить в музыкальную школу, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, вечером 22 декабря в лечебное учреждение города Златоуста поступил местный житель с ножевым ранением в области живота.

"По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, ножевое ранение в ходе конфликта, возникшего из-за нежелания ходить на занятия в музыкальную школу мужчине нанес 12-летний сын", — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточняется в сообщении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.