Шойгу: делается все для скорейшего расследования причин катастрофы Ту-154

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минобороны РФ предпринимает все меры для скорейшего расследования причин катастрофы Ту-154 в Черном море, заявил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Вы знаете, что нами делается все для поиска тел погибших и расследования причин этой страшной трагедии", — сказал Шойгу на селекторном совещании в Минобороны РФ.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>