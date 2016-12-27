В Ставрополе завели дело после гибели шимпанзе в зоопарке

ПЯТИГОРСК, 27 дек – РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в зоопарке Ставрополя шимпанзе Казимира, сообщает прокуратура Промышленного района Ставрополя.

"Неустановленное лицо в период времени с марта по ноябрь текущего года, находясь в контактном зоопарке "Берендеево" в Ставрополе, жестоко обращалось с шимпанзе по кличке Казимир, в результате чего наступила его смерть", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Жестокое обращение с животными". Сейчас следователи выясняют, кто именно совершил преступление, отмечает надзорное ведомство.

Ранее прокуратура сообщала, что в отношении директора зоопарка возбуждены административные дела о нарушении карантина животных и ветеринарно-санитарных правил, а также о нарушении правил сбора и утилизации биологических отходов. Также директору зоопарка внесено представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.