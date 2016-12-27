Росморречфлот обследовал всю поверхность моря в районе падения Ту-154

КРАСНОДАР, 27 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Поисковые суда Росморречфлота обследовали 100% поверхности моря в районе поисков частей потерпевшего крушение Ту-154, сейчас они стоят на рейде и ждут дальнейших указаний. После поднятия тяжелых частей самолета со дна, на поверхность еще могут всплыть новые обломки, сообщили РИА в морской спасательной службе Росморречфлота.

По словам представителя ведомства, суда Росморречфлота "Водолаз 32" и "Веретехин" к настоящему моменту обследовали 100% поверхности моря в районе поисков, поэтому теперь они стоят на рейде и ждут дальнейших указаний.

"К месту операции подошло еще судно "Борей", на нем находится подводное оборудование", — отметил собеседник. Он добавил, что в месте поисков пока осадков не ожидается, но прогнозируется в среду. "Поэтому все специалисты сегодня очень торопятся, чтобы как можно больше провести подводных операций", — уточнил собеседник.

По его данным, дно в месте поисков было разбито на 15 участков, за вчерашний день было обследовано семь из них, осталось еще восемь.

По словам представителя ведомства, при проведении подводных работ, на поверхности могут появиться новые обломки. "Когда начнут шевелить тяжелые и большие куски самолета, когда туда подойдут плавкраны, начнут поднимать их, что-то может всплыть на поверхность", — пояснил собеседник.