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Происшествия

Росморречфлот обследовал всю поверхность моря в районе падения Ту-154

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (118)
10:4427.12.2016
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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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КРАСНОДАР, 27 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Поисковые суда Росморречфлота обследовали 100% поверхности моря в районе поисков частей потерпевшего крушение Ту-154, сейчас они стоят на рейде и ждут дальнейших указаний. После поднятия тяжелых частей самолета со дна, на поверхность еще могут всплыть новые обломки, сообщили РИА в морской спасательной службе Росморречфлота.

Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Ъ: очевидец рассказал подробности крушения Ту-154
По словам представителя ведомства, суда Росморречфлота "Водолаз 32" и "Веретехин" к настоящему моменту обследовали 100% поверхности моря в районе поисков, поэтому теперь они стоят на рейде и ждут дальнейших указаний.

"К месту операции подошло еще судно "Борей", на нем находится подводное оборудование", — отметил собеседник. Он добавил, что в месте поисков пока осадков не ожидается, но прогнозируется в среду. "Поэтому все специалисты сегодня очень торопятся, чтобы как можно больше провести подводных операций", — уточнил собеседник.

По его данным, дно в месте поисков было разбито на 15 участков, за вчерашний день было обследовано семь из них, осталось еще восемь.

По словам представителя ведомства, при проведении подводных работ, на поверхности могут появиться новые обломки. "Когда начнут шевелить тяжелые и большие куски самолета, когда туда подойдут плавкраны, начнут поднимать их, что-то может всплыть на поверхность", — пояснил собеседник.

Поисковая операция в районе крушения Ту-154
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Поиски тел жертв крушения Ту-154 над Черным морем были продолжены утром в понедельник.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Водолазы готовы к обследованию крупных конструкций лайнера, которые, предположительно, находятся на глубине.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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В поисковой операции задействовано 9 кораблей Южного регионального поисково-спасательного отряда со спасателями на борту, они ведут поиск обломков самолета и тел погибших.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Поисково-спасательные работы ведутся также на побережье Черного моря.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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В Сочи ожидается прибытие 42 специалистов отряда "Центроспас" и центра "Лидер" МЧС России из Москвы, которые сразу же приступят к работе.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Специалисты определили траекторию полета рухнувшего в Черном море Ту-154, поиски обломков ведутся в 6 километрах от берега.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Накануне на борт спасательного судна с места поисков в районе катастрофы Ту-154 были подняты десять тел.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Главком ВКС генерал-полковник Виктор Бондарев уверен, что спасатели смогут поднять со дна Черного моря бортовые самописцы разбившегося Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Часть обломков потерпевшего крушение Ту-154, предположительно, может оказаться в Абхазии, и абхазские коллеги готовы оказать помощь, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
Поисково-спасательные работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154. 26 декабря 2016
© РИА Новости. Нина Зотина
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Как отметили в МО РФ, всего в поисково-спасательных мероприятиях принимает участие более трех тысяч человек.
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