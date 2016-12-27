В Сибири задержали подозреваемого в "минировании" четырех зданий

НОВОСИБИРСК, 27 дек – РИА Новости. Полицейские задержали по подозрению в ложном сообщении о планируемом взрыве сразу четырех зданий в Новосибирске 28-летнего местного жителя, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по региону.
Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции провели полное обследование помещений с привлечением кинологов и специалистов-взрывотехников. Предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было. В тот же день было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, звонившего с угрозами. Вчера по подозрению в совершении преступления был установлен и задержан 28-летний ранее не судимый житель Калининского района. Во время обыска полицейские изъяли вещественные доказательства совершения преступления", — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что мужчина признался в совершении преступления. В настоящее время выясняются мотивы и причины такого поступка. В соответствии с действующим уголовным законодательством ему грозит до трех лет лишения свободы.