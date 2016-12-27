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Происшествия

Поиски на месте крушения Ту-154 продолжаются, несмотря на волны

Тема:
Расследование крушения Ту-154 в Сочи (118)
10:3827.12.2016
(обновлено: 10:41 27.12.2016)
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Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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КРАСНОДАР, 27 дек — РИА Новости, Светлана Берило. В настоящий момент погода на месте проведения поисково-спасательных работ в связи с крушением Ту-154 в Сочи позволяет продолжать поиски, несмотря на волны, достигающие одного метра, значительное ухудшение погоды ожидается в четверг, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота.

Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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На месте крушения Ту-154 обнаружены еще пять фрагментов самолета
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

По данным службы, в настоящий момент погода в районе места крушения Ту-154 позволяет продолжать поисково-спасательные работы: "ветер северо-западный, 8-10 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, волнение моря 3-4 балла, температура плюс один".

Поисково-спасательные работы на месте крушения самолёта Ту-154 Минобороны РФ в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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Двенадцать тел погибших обнаружили на месте крушения Ту-154
"Эта погода позволяет продолжать поисковые работы. Опускать водолазов и батискафы можно с волной до 1,5 метра. В настоящий момент высота волны достигает метра", – сообщили в службе.

По словам собеседника, значительное ухудшение погоды ожидается в четверг. "Пока осадков не ожидается, но они могут быть завтра (в среду). Поэтому все специалисты сегодня очень торопятся, чтобы как можно больше провести подводных операций. Дно было разбито на 15 участков, за вчерашний день успели проверить 7 участков грунта, осталось 8", – добавили в службе.

Поисковые работы в акватории Черного моря
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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В поисковой операции задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета - несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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В поисковой операции участвуют 192 водолаза. Обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно всю ночь.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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По информации на утро вторника, поисковики обнаружили на месте крушения самолета Ту-154 в Черном море 12 тел и 156 фрагментов погибших.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. Нина Зотина
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На месте катастрофы приступили к посменной работе два глубоководных батискафа Русского географического общества.
Продолжаются поисковые работы в районе авиакатастрофы Ту-154 в Сочи
© РИА Новости. МЧС РФ
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Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154 обнаружен утром во вторник на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон", его доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Спасатели во время поисково-спасательных работ у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Минобороны РФ Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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В районе проведения операции на месте крушения Ту-154 близ Сочи поднята и доставлена на берег часть фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Пресс-служба МЧС РФ
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Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 12 самолетов и 5 вертолетов.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
Поисковые работы в акватории Черного моря в районе крушения самолета ТУ-154
© РИА Новости. Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Поисковые работы у побережья Черного моря, где потерпел крушение самолет Ту-154.
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