Поиски на месте крушения Ту-154 продолжаются, несмотря на волны

КРАСНОДАР, 27 дек — РИА Новости, Светлана Берило. В настоящий момент погода на месте проведения поисково-спасательных работ в связи с крушением Ту-154 в Сочи позволяет продолжать поиски, несмотря на волны, достигающие одного метра, значительное ухудшение погоды ожидается в четверг, сообщили РИА Новости в морской спасательной службе Росморречфлота.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

По данным службы, в настоящий момент погода в районе места крушения Ту-154 позволяет продолжать поисково-спасательные работы: "ветер северо-западный, 8-10 метров в секунду, без осадков, видимость хорошая, волнение моря 3-4 балла, температура плюс один".

"Эта погода позволяет продолжать поисковые работы. Опускать водолазов и батискафы можно с волной до 1,5 метра. В настоящий момент высота волны достигает метра", – сообщили в службе.

По словам собеседника, значительное ухудшение погоды ожидается в четверг. "Пока осадков не ожидается, но они могут быть завтра (в среду). Поэтому все специалисты сегодня очень торопятся, чтобы как можно больше провести подводных операций. Дно было разбито на 15 участков, за вчерашний день успели проверить 7 участков грунта, осталось 8", – добавили в службе.