Дело обвиняемого во взяточничестве бывшего мэра Феодосии передали в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Исполняющий обязанности прокурора республики Крым утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова, обвиняемого в покушении на получение взятки в размере 300 тысяч долларов, дело передано в суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Феодосийский городской суд", — сообщили в прокуратуре.
Щепетков обвиняется в покушении на получение взятки, совершенное в особо крупном размер.
По данным следствия, 21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тысяч долларов для их последующей передачи обвиняемым, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.
Ранее в Феодосийский городской суд было направлено уголовное дело в отношении второго фигуранта уголовного дела – бывшего заместителя главы администрации города Макара Макарова, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).
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