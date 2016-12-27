Дело обвиняемого во взяточничестве бывшего мэра Феодосии передали в суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Исполняющий обязанности прокурора республики Крым утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы администрации Феодосии Дмитрия Щепеткова, обвиняемого в покушении на получение взятки в размере 300 тысяч долларов, дело передано в суд, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Бывший глава администрации города Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров были задержаны сотрудниками ФСБ за вымогательство 300 тысяч долларов. По данным следствия, 6 ноября 2014 года местный бизнесмен обратился к Щепеткову с заявлением о продлении договора аренды земельного участка площадью два гектара. Для "решения этого вопроса" Щепетков и Макаров потребовали от предпринимателя взятку.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Феодосийский городской суд", — сообщили в прокуратуре.

Щепетков обвиняется в покушении на получение взятки, совершенное в особо крупном размер.

По данным следствия, 21 декабря 2015 года двое посредников, действуя по поручению Щепеткова и Макарова, получили 150 тысяч долларов для их последующей передачи обвиняемым, сообщила пресс-служба управления СК по республике Крым.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность Щепеткова к совершению еще двух преступлений. Так, в 2015 году он дважды потребовал от предпринимателей передать 500 тысяч рублей и 250 тысяч рублей соответственно на проведение фестиваля и в качестве благотворительной помощи ветеранам и инвалидам города. В противном случае Щепетков, по данным СК, был намерен запретить бизнесменам вести коммерческую деятельность в городе.

Ранее в Феодосийский городской суд было направлено уголовное дело в отношении второго фигуранта уголовного дела – бывшего заместителя главы администрации города Макара Макарова, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

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