Гражданка Украины получила более восьми лет за торговлю наркотиками в Твери

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Суд приговорил к восьми с половиной годам колонии гражданку Украины, которая попалась на торговле наркотиками в Твери, сообщает во вторник прокуратура области.
По данным надзорного ведомства, 35-летняя по статьям "незаконный сбыт" и "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".
В ходе личного досмотра и обыска по месту временного проживания иностранки правоохранителями было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 26 граммов, что относится к крупному размеру.
"Приговором Заволжского районного суда Твери с учетом мнения государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.