Гражданка Украины получила более восьми лет за торговлю наркотиками в Твери

ВОРОНЕЖ, 27 дек — РИА Новости. Суд приговорил к восьми с половиной годам колонии гражданку Украины, которая попалась на торговле наркотиками в Твери, сообщает во вторник прокуратура области.

По данным надзорного ведомства, 35-летняя по статьям "незаконный сбыт" и "покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере".

"В судебном заседании установлено, что 06.08.2016 подсудимая… осуществила сбыт наркотического средства в крупном размере общей массой более 88 граммов, путем 24 закладок на территории Твери. В тот же день на улице 1-я Силикатная 35-летняя гражданка задержана сотрудниками ОБП ОВО по города Твери", — говорится в сообщении.

В ходе личного досмотра и обыска по месту временного проживания иностранки правоохранителями было обнаружено и изъято наркотическое средство общей массой более 26 граммов, что относится к крупному размеру.

"Приговором Заволжского районного суда Твери с учетом мнения государственного обвинителя ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.