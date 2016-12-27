В Иркутске изъяли более 13 тысяч литров стеклоомывателя с метанолом

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в Иркутске обнаружил на складе пластиковые емкости со стеклоомывающей жидкостью общим объемом 13,5 тысячи литров, сообщает пресс-служба ведомства.

"Специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области… в Иркутске был обнаружен склад, где находилось более 2,7 тысячи пластиковых емкостей общим объемом 13,5 тысячи литров со стеклоомывающей жидкостью Polar Star. Представитель юридического лица не представил документы на продукцию", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, о найденной стеклоомывающей жидкости были проинформированы ФСБ региона и областной главк МВД. Сотрудники указанных служб совместно с Роспотребнадзором изъяли стеклоомывающую жидкость.

Ранее Роспотребнадзор выявил стеклоомывающую незамерзающую жидкость, в пробах которой по результатам лабораторных исследований было выявлено превышение гигиенических нормативов по показателю "метанол" от 494 до 528 раз.

Масштабные проверки предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На утро вторника сообщалось о 77 погибших и 123 пострадавших.

По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, десять отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.