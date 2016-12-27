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Происшествия

В Иркутске изъяли более 13 тысяч литров стеклоомывателя с метанолом

Тема:
Массовое отравление суррогатным алкоголем в Иркутске (160)
09:5427.12.2016
(обновлено: 10:04 27.12.2016)
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Женщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в Иркутске обнаружил на складе пластиковые емкости со стеклоомывающей жидкостью общим объемом 13,5 тысячи литров, сообщает пресс-служба ведомства.

Суррогатный алкоголь
© Fotolia/ koeva_anna
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"Специалистами управления Роспотребнадзора по Иркутской области… в Иркутске был обнаружен склад, где находилось более 2,7 тысячи пластиковых емкостей общим объемом 13,5 тысячи литров со стеклоомывающей жидкостью Polar Star. Представитель юридического лица не представил документы на продукцию", — говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, о найденной стеклоомывающей жидкости были проинформированы ФСБ региона и областной главк МВД. Сотрудники указанных служб совместно с Роспотребнадзором изъяли стеклоомывающую жидкость.

Ранее Роспотребнадзор выявил стеклоомывающую незамерзающую жидкость, в пробах которой по результатам лабораторных исследований было выявлено превышение гигиенических нормативов по показателю "метанол" от 494 до 528 раз.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Хлопонин. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Масштабные проверки предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На утро вторника сообщалось о 77 погибших и 123 пострадавших.

По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, десять отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.

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Происшествия
Обсуждение
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • adk0107
    Кто виноват и что делать?-два основных вопроса после ЧП,классики не ошибались,знали Россию.Чиновники гудят,руками машут,слова произносят-роятся.Неужели они и впрямь такие бестолковые и не понимают что цепочка начинается с производителя метанола,продукция должна отпускаться в таре с соответствующей маркировкой предупреждающей что это яд,во всех документах должно быть отражено что жидкость ядовита и правила работы с ядами должны распространяться на метанол. Те кто допустил попадание яда в общедоступную продукцию виновны в отравлении или возможности возникновения отравления граждан,т.е. фактически в совершении диверсии и судить их надо исходя из этого.Совсем не обязательно бросать яд в колодцы,можно и ОВ в метро распылить или вот таким образом убить или сделать инвалидами граждан.Особенно страшна омывайка,когда человек может ослепнуть или потерять сознание за рулём,многих за собой может потянуть,а отравители получат кровавые барыши и не понесут ответственности.
    12:26
    27.12.2016
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  • Станислав Глебов
    Теперь омывайку и незамерзайку к алкогольной продукции будем причислять? Тогда нужно прекратить выпуск метилового спирта вообще!
    Опять до маразма дойдет...
    10:00
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Alex Romanov
    Не совсем понятно. Какое отношение имеет стеклоомыватель к пищевым целям. Пускай даже он с цианидом.
    10:06
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • Владимир Крушанский
    Показательные выступления в полном разгаре) необходимо бороться с причинами пьянства, а не со спиртом.
    10:18
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
  • adk0107
    Кто виноват и что делать?-два основных вопроса после ЧП,классики не ошибались,знали Россию.Чиновники гудят,руками машут,слова произносят-роятся.Неужели они и впрямь такие бестолковые и не понимают что цепочка начинается с производителя метанола,продукция должна отпускаться в таре с соответствующей маркировкой предупреждающей что это яд,во всех документах должно быть отражено что жидкость ядовита и правила работы с ядами должны распространяться на метанол. Те кто допустил попадание яда в общедоступную продукцию виновны в отравлении или возможности возникновения отравления граждан,т.е. фактически в совершении диверсии и судить их надо исходя из этого.Совсем не обязательно бросать яд в колодцы,можно и ОВ в метро распылить или вот таким образом убить или сделать инвалидами граждан.Особенно страшна омывайка,когда человек может ослепнуть или потерять сознание за рулём,многих за собой может потянуть,а отравители получат кровавые барыши и не понесут ответственности.
    12:26
    27.12.2016
    ОтветитьНе отвечать
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