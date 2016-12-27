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Происшествия

Завершено следствие по одному из дел о хищениях на "Восточном"

09:2127.12.2016
(обновлено: 09:33 27.12.2016)
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Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia/ sebra

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший замгендиректора ЗАО "Стройконструкция" Игорь Новиков, обвиняемый по делу о растрате при строительстве космодрома Восточный, предстанет перед судом, сообщила во вторник журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
Суд вынес приговор подрядчику строительства космодрома "Восточный"
"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ЗАО "Стройконструкция" Игоря Новикова, обвиняемого в совершении преступления… "пособничество в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере", — сказала Петренко.

По версии следствия, в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным растратили более 1,1 миллиарда рублей из бюджета, закупив по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный.

Рабочая поездка Д.Рогозина на космодром Восточный. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Рогозин о хищениях на Восточном: "организаторы поголовно пойдут под суд"
Материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. Однако реальные затраты на них составляли порядка 600 миллионов рублей, отмечает следствие.

Петренко также отметила, что дело в отношении Новикова было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Его местонахождение впоследствии было установлено, после задержания Новикова по ходатайству следователя СК России ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу. Новиков признал свою вину.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила Петренко.

Первый пуск ракеты-носителя с космодрома "Восточный"
Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
© РИА Новости. Марина Лысцева ТАСС/POOL
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Первая в истории "Восточного" ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя российскими спутниками должна была быть запущена 27 апреля в 5.01 мск, однако автоматика отменила пуск.
Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
© AP Photo/ Kirill Kudryavtsev/Pool Photo
Запуск был перенесен на сутки и ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя спутниками стартовала в 5.01 мск 28 апреля.
Стартовый стол после старта ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости. Марина Лысцева ТАСС/POOL
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Запуск ракеты "Союз" прошел в штатном режиме, все космические аппараты успешно отделились от блока выведения.
Зрители наблюдают за стартом ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости. Марина Лысцева ТАСС/POOL
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Зрители наблюдают за стартом ракеты-носителя "Союз-2.1а" с тремя российскими спутниками "Ломоносов", "Аист-2Д" и SamSat-218 с космодрома "Восточный".
Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Связь со спутниками, запущенными в четверг с космодрома "Восточный", установлена.
Президент России Владимир Путин выступает на космодроме Восточный после старта ракеты-носителя Союз-2.1а
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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За первым стартом с Восточного наблюдал Президент России Владимир Путин, который поздравил "Роскосмос" и строителей космодрома с успешным запуском ракеты-носителя.
Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
© РИА Новости. Марина Лысцева ТАСС/POOL
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Первый пуск ракеты-носителя с космодрома ожидался в 2015 году, первый пилотируемый запуск – в 2018, строительные работы планировалось закончить до 30 ноября прошлого года. В октябре 2015 года Путин ознакомился с ходом работ, констатировал отставание от срока и разрешил перенести первый пуск с космодрома с декабря 2015 на 2016 год.
Первый пуск ракеты-носителя с космодрома Восточный
© РИА Новости. Марина Лысцева ТАСС/POOL
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Ожидается, что начало эксплуатации космодрома Восточный поможет устранить ряд проблем отечественной космонавтики, в том числе снимет необходимость создания безопасных зон падения отработавших ступеней ракет-носителей, которые теперь будут "хоронить" в Тихом океане.
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