Завершено следствие по одному из дел о хищениях на "Восточном"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Бывший замгендиректора ЗАО "Стройконструкция" Игорь Новиков, обвиняемый по делу о растрате при строительстве космодрома Восточный, предстанет перед судом, сообщила во вторник журналистам и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора ЗАО "Стройконструкция" Игоря Новикова, обвиняемого в совершении преступления… "пособничество в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере", — сказала Петренко.

По версии следствия, в 2012-2013 годах начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России Андрей Ярцев и директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов совместно с генеральным директором ЗАО "Стройконструкция" Николаем Шкадиным, его заместителем Игорем Новиковым и Владимиром Денискиным растратили более 1,1 миллиарда рублей из бюджета, закупив по искусственно завышенным ценам металлоконструкций для строительства объектов космодрома Восточный.

Материалы использовались для сооружения монтажно-испытательного комплекса, предназначенного для приема, обслуживания и предпусковой подготовки частей ракеты-носителя. Однако реальные затраты на них составляли порядка 600 миллионов рублей, отмечает следствие.

Петренко также отметила, что дело в отношении Новикова было выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрывался от следствия и был объявлен в розыск. Его местонахождение впоследствии было установлено, после задержания Новикова по ходатайству следователя СК России ему избрана судом мера пресечения в виде заключения под стражу. Новиков признал свою вину.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщила Петренко.