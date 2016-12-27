В Якутии изъяли 60 тысяч бутылок поддельного алкоголя

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники Нерюнгринского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте изъяли в Якутии 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, ввезенной на территорию республики из Москвы под видом кондитерских изделий, сообщается на сайте УТМВД по ДФО.
Отмечается, что продукция поступила из Москвы, в документах груз значился как кондитерские изделия. Изъятый алкоголь помещен на ответственное хранение, пробы направлены в лабораторию для уточнения химического состава и установления степени опасности его употребления. Устанавливаются лица, причастные к организации поставок контрафактного алкоголя.
"Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок". Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет", — сообщается на сайте.