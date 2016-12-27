В Якутии изъяли 60 тысяч бутылок поддельного алкоголя

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Сотрудники Нерюнгринского линейного отдела полиции Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте изъяли в Якутии 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, ввезенной на территорию республики из Москвы под видом кондитерских изделий, сообщается на сайте УТМВД по ДФО.

"В рамках операции "Алкоголь" сотрудниками транспортной полиции Якутии пресечен факт ввоза в республику трех 20-тонных контейнеров, в каждом из которых находилось по тысяче коробок контрафактной алкогольной продукции. Изъято порядка 60 тысяч бутылок контрафактной алкогольной продукции с федеральными акцизными марками с признаками подделки", — сообщается на сайте.

Отмечается, что продукция поступила из Москвы, в документах груз значился как кондитерские изделия. Изъятый алкоголь помещен на ответственное хранение, пробы направлены в лабораторию для уточнения химического состава и установления степени опасности его употребления. Устанавливаются лица, причастные к организации поставок контрафактного алкоголя.

"Возбуждено уголовное дело по статье "изготовление, сбыт поддельных акцизных марок". Максимальная санкция по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет", — сообщается на сайте.