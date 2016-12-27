В ЕАО чиновника заподозрили в халатности после гибели ребенка при пожаре

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" возбуждено в Еврейской АО, где после пожара в непригодном для проживания ветхом доме погиб девятилетний мальчик, сообщает СУСК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 ноября этого года в двухэтажном деревянном бараке вспыхнул пожар, в результате которого погиб ребенок, 2006 года рождения, инвалид по слуху. Ребенок проживал в многодетной семье. Также сообщалось, что сгоревший дом в 2013 году был признан аварийным.

"Следствием возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" по факту халатности должностных лиц администрации МО "Облученское городское поселение", — сообщает следственное управление.

Следствие полагает, что местная администрация, несмотря на то, что дом был признан непригодным для постоянного проживания, не предприняла меры к расселению жильцов. Капитальный ремонт электропроводки не проводился.

Установлено, что пожар в доме возник из-за аварийного режима работы электропроводки и электрооборудования. Смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода. Сообщается, что по делу проведены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, допрошены свидетели, изъята необходимая документация.