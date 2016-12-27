В ЕАО чиновника заподозрили в халатности после гибели ребенка при пожаре

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Уголовное дело по статье "халатность" возбуждено в Еврейской АО, где после пожара в непригодном для проживания ветхом доме погиб девятилетний мальчик, сообщает СУСК РФ по региону.
"Следствием возбуждено уголовное дело по статье "халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" по факту халатности должностных лиц администрации МО "Облученское городское поселение", — сообщает следственное управление.
Установлено, что пожар в доме возник из-за аварийного режима работы электропроводки и электрооборудования. Смерть ребенка наступила от отравления окисью углерода. Сообщается, что по делу проведены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы, допрошены свидетели, изъята необходимая документация.