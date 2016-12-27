В торговом центре в Барнауле обрушилась крыша

БАРНАУЛ, 27 дек — РИА Новости. Следственный комитет Алтайского края начал доследственную проверку после обрушения крыши в торговом центре в Барнауле, сообщает региональное управление ведомства.

По его данным, ЧП произошло в понедельник в ТЦ "Галактика" в помещении магазина "Ашан".

"Произошло обрушение части потолочных конструкций. Граждане были эвакуированы, никто из посетителей не пострадал", — говорится в сообщении.

Следователям предстоит установить причины обрушения и дать правовую оценку действиям лиц, возможно допустившим нарушения правил безопасности при проведении строительных работ.

ТЦ открылся около месяца назад.

Крыша обрушилась в барнаульском Ашане. Началась проверка



БАРНАУЛ, 27 декабря, РИА ФедералПресс. В торговом центре https://t.co/6ZdPPrDFmn pic.twitter.com/GJ3TjLfMUy — ФедералПресс СФО (@FederalPressSFO) 27 декабря 2016 г.

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