Под Кемерово грабителя-рецидивиста поймали благодаря скотчу

КЕМЕРОВО, 27 дек — РИА Новости. Ленинский районный суд города Кемерово приговорил ранее неоднократно судимого 29-летнего жителя Междуреченска к 14 годам лишения свободы за серию вооруженных нападений на магазины и РЭУ, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

"С декабря 2015 года по март 2016 года обвиняемый совершал разбойные нападения на сотрудников магазинов в Кемерово, Междуреченске и Ленинске-Кузнецком и РЭУ в областном центре, проникая в кабинеты и подсобные помещения организаций. Под угрозой применения насилия и травматического оружия он похищал денежные средства из сейфов предприятий. Сумма причиненного им ущерба превысила 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в одном из эпизодов мужчина с пистолетом и емкостью с неустановленной жидкостью зашел в супермаркет в Кемерово и под вымышленным предлогом проник в кабинет директора. Заперев дверь изнутри, он потребовал деньги, а получив отказ, направил на сотрудницу магазина оружие и пригрозил облить ее кислотой. Потерпевшая открыла сейф, откуда налетчик забрал 130 тысяч рублей, привязал женщину к стулу, заклеил ей рот скотчем и скрылся.

"Серию преступлений полицейским удалось раскрыть благодаря одной улике — на скотче, которым преступник связал сотрудницу одного из магазинов во время нападения, были обнаружены следы пота. Из них был выделен ДНК-образец. При его проверке по федеральной базе данных геномной информации удалось установить личность преступника, который ранее отбывал наказание в одной из исправительных колоний Кемеровской области", — отметили в ГУМВД.

Полицейские вместе с бойцами СОБР задержали преступника, когда он пытался купить оружие в подземном переходе в Новокузнецке. У него изъяли пистолет без номера и семь патронов. При обыске в его жилье нашли около 90 тысяч рублей наличными, сотовые телефоны, газовый баллончик, травматический пистолет, почти 100 патронов и набор для чистки оружия.

Суд признал рецидивиста виновным и приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, осужденный обязан выплатить более 500 тысяч рублей в качестве возмещения материального ущерба и 500 тысяч рублей компенсации морального вреда.