В Якутии школьница получила удар током на новогоднем празднике

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Шестнадцатилетняя школьница получила удар током на новогоднем утреннике в поселке Солнечный Усть-Майского района Якутии, девушка госпитализирована, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.

"Школьница получила удар током во время утренника, по предварительным данным, в тот момент она держала в руках микрофон. Девушка сейчас в больнице. По факту происшествия полиция проводит проверку", — сказал собеседник.

По информации администрации района, состояние школьницы удовлетворительное.