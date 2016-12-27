На Сахалине полицейские изъяли более 16 тысяч бутылок поддельного алкоголя

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 дек – РИА Новости. Более 16 тысяч бутылок спиртосодержащей продукции с признаками подделки изъяли полицейские на Сахалине, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МВД России.
Более тысячи ящиков с алкоголем полицейские обнаружили в одном из складов Южно-Сахалинска. Помещение арендовала фирма, занимающаяся продажей морепродуктов.
Продукция передана на ответственное хранение. Образцы контрафакта направлены на исследование с целью определения опасности для жизни и здоровья потребителей. Сотрудники полиции устанавливают торговые точки, в которые поддельная продукция поступала на реализацию.
По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.