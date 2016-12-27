Установлена личность мужчины, ранившего пять человек на западе Москвы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу на западе Москвы, во время которой пострадали пять человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Ранее стало известно, что трое полицейских получили ранения при задержании подозреваемого в грабеже.

В МВД отметили, что информация об инциденте поступила в полицию в 1.30. Стрельба велась в подъезде дома по адресу улица Ельнинская, дом 22, корпус 2. В результате пострадали три сотрудника уголовного розыска и двое гражданских.

"Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию преступника", — говорится в сообщении.