В Хабаровском крае возбуждено дело о выводе в Латвию свыше миллиарда рублей

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Хабаровская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей.

"Хабаровской таможней возбуждено в отношении гражданина России уголовное дело по статье "совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Он подозревается в незаконном выводе в Латвию более 1,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении таможни.

Отмечается, что мужчина открыл фирму, зарегистрировав ее на свою знакомую. По данным таможни, женщина за определенную денежную плату должна была подписывать документы, одним из которых стал договор транспортной экспедиции с латвийской компанией на оказание услуг по перевозке грузов.

"В соответствии с контрактом был оформлен паспорт сделки, и в течение последующих пяти месяцев от имени фирмы на счет иностранной компании был осуществлен 101 перевод денежных средств на сумму около 21,38 миллиона долларов США, что в переводе на российские рубли составляет более 1,2 миллиарда рублей. Однако в этот период фирмой услуги по перевозке не оказывались", — сообщает таможня.

В соответствии со статьей 19 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" в случае невыполнения в срок условий по контракту фирма должна была вернуть денежные средства на свои банковские счета, но, по информации таможни, этого не произошло.

Санкция соответствующей уголовной статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.