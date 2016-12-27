Впервые с 17 декабря число пострадавших от "Боярышника" не изменилось

КРАСНОЯРСК, 27 дек — РИА Новости. Число погибших и пострадавших от отравления в результате употребления контрафактного средства "Боярышник", содержащего метиловый спирт, не изменилось в Иркутске за ночь впервые с 17 декабря, сообщила во вторник РИА Новости официальный представитель Минздрава области Татьяна Шкурская.

На вечер понедельника сообщалось о 77 погибших и 123 пострадавших.

"На утро вторника число не изменилось — от метанола в "Боярышнике" скончались 77 человек, всего пострадавших 123, в стационарах на лечении находятся 16 пациентов. Выписаны — 21, самостоятельно покинули медучреждения девять человек", — сказала Шкурская.

Массовые поступления отравившихся начались с 17 декабря. Причиной массовых отравлений людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержит метиловый спирт.

По делу о производстве, хранении и сбыте ядовитой спиртосодержащей жидкости задержаны 23 человека. Для шести из них суд выбрал мерой пресечения содержание под стражей, 10 отправлены под домашний арест, одна задержанная находится под подпиской о невыезде.

В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.