В обесточенный хабаровский поселок вылетел вертолет МЧС с генераторами

ХАБАРОВСК, 27 дек — РИА Новости. Вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России во вторник вылетел из Хабаровска в обесточенный поселок Нелькан, куда доставит генераторы и оборудование для ремонта сгоревшей электростанции, сообщает ДВРЦ МЧС России.

Пожар произошел в воскресенье утром на дизельной электростанции в поселке Нелькан Аяно-Майского муниципального района. Без света остались 220 жилых домов, где проживают 840 человек. Ранее в поселок доставили дизельные генераторы, тепловые пушки, газовые плитки с запасными баллонами и свечи, которые раздали населению. Из резерва правительства края выделили два мощных дизель-генератора, которые позволят полностью восстановить электричество.

"В 09.00 (02.00 мск) 27 декабря из города Хабаровска в поселок Нелькан вылетел вертолет МЧС. Он доставит два дизель-генератора мощностью 400 кВт и необходимое оборудование. Также на борту находится оперативная группа ГУМЧС России по Хабаровскому краю и специалисты, которые оперативно установят и настроят для дальнейшей эксплуатации дизель-генераторы", — говорится в сообщении.

Ранее власти заявляли, что электроснабжение поселка будет восстановлено до конца этой недели.