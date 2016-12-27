В Приморье снят режим ЧС, введенный после тайфуна "Лайонрок"

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, действовавший в Приморье почти четыре месяца из-за тайфуна "Лайонрок", снят во вторник во всех муниципальных образованиях края, сообщает администрация региона.

"Соответствующее постановление подписал накануне губернатор края Владимир Миклушевский. Несмотря на это, глава региона подчеркнул, что будет продолжать лично контролировать дальнейшую работу по ликвидации последствий ЧС в районах края… На сегодняшний день основные восстановительные работы в муниципалитетах края, а также выплата компенсаций пострадавшим от тайфуна приморцам завершены", — говорится в сообщении.

Тайфун "Лайонрок" в августе этого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября.