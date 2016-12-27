В Приморье снят режим ЧС, введенный после тайфуна "Лайонрок"

ВЛАДИВОСТОК, 27 дек – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня, действовавший в Приморье почти четыре месяца из-за тайфуна "Лайонрок", снят во вторник во всех муниципальных образованиях края, сообщает администрация региона.
Тайфун "Лайонрок" в августе этого года обрушил на Приморье за несколько дней трехмесячную норму осадков, затем по краю в начале сентября ударил тайфун "Намтеун". В результате было подтоплено 170 населенных пунктов в 27 районах Приморья, а начало учебного года перенесли в 65 школах. В Приморье ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня, он действовал до 2 октября.