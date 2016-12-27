В Санкт-Петербурге открыли затворы дамбы, угроза подъема воды миновала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, частично закрытые в понедельник для предотвращения повышения уровня воды, открыли, сообщает Дирекция КЗС.
"На протяжении семи часов осуществлялось маневрирование затворами водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2, преграждающими доступ опасной воды к дельте реки Невы. В настоящее время метеоусловия нормализовались. Затворы приведены в штатное положение", — говорится в сообщении Дирекции КЗС.