В Санкт-Петербурге открыли затворы дамбы, угроза подъема воды миновала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 дек — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге, частично закрытые в понедельник для предотвращения повышения уровня воды, открыли, сообщает Дирекция КЗС.

Ранее ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что совместно с Дирекцией КЗС в понедельник было принято решение о маневрировании затворами КЗС в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев. В частности, сообщалось о закрытии водопропускных сооружений В1 — В6, а также судопропускного сооружения С-2. Судопропускное сооружение С-1 не закрывалось.

"На протяжении семи часов осуществлялось маневрирование затворами водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2, преграждающими доступ опасной воды к дельте реки Невы. В настоящее время метеоусловия нормализовались. Затворы приведены в штатное положение", — говорится в сообщении Дирекции КЗС.