Процесс о признании событий на Украине переворотом продолжится 27 декабря

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы во вторник вернется к рассмотрению иска бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника о признании событий на Украине в 2014 году государственным переворотом, сообщили РИА Новости в суде.

Ранее судья Анна Шипикова допросила бывших высокопоставленных чиновников Украины, которые руководили администрацией президента, Генпрокуратурой, МВД и Службой безопасности страны. Все свидетели заявили, что однозначно расценивают происходившие в Киеве в 2014 году как антиконституционный и государственный переворот.

Также они рассказали, что Евросоюз угрожал прежним властям Украины сменой власти в случае отказа подписать соглашение с ЕС об ассоциации. В свою очередь экс-глава СБУ Александр Якименко заявил на процессе, что всеми событиями на Майдане руководили официальные лица США.

Свидетели также отмечали, что на Майдане действовали инструкторы из Грузии, Прибалтики и Польши. В частности, экс-глава администрации президента Украины Андрей Клюев заявил, что "снайперы на Майдане были организованы отдельными представителями из Грузии, были снайперы из Прибалтики, мы ловили таких с оружием".

Также в суде в качестве заинтересованного лица был допрошен бывший президент Украины Виктор Янукович.

Главная киевская площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв.

В феврале 2014 года Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.