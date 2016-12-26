Суд запретил проведение работ на карьере в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 26 дек – РИА Новости. Суд Еткульского района Челябинской области запретил на 60 суток проведение работ на карьере "Березняковский", где образовалась трещина вблизи проходящего рядом нефтепровода "Транснефти", сообщил в понедельник заместитель губернатора региона Олег Климов.

В Челябинской области 14 декабря в непосредственной близости от магистральных нефтепроводов УБКУА, введенного в строй в 1970-х годах, и Нижневартовск-Курган-Куйбышев (НКК) произошло растрескивание грунта, которое угрожает целостности этих трубопроводов. Сплошная трещина протяженностью более 100 метров образовалась из-за деятельности "Южуралзолото Группа Компаний", которая разрабатывает карьер "Березняковский" открытым способом с применением взрывных работ.

"Судом Еткульского района принято решение о прекращении работ в разрезе на 60 дней. Когда будет снижена зона риска, у "Южуралзолото" появится возможность через проведение экспертизы частично возобновить работы", – цитирует Климова пресс-служба губернатора.

Он уточнил, что оползень продолжает двигаться, его опускание увеличилось с одного до трех метров. "При этом специалистами компании "Транснефть" уже врезаны две аварийные задвижки в одну нитку магистрального нефтепровода. Эти меры позволят автоматически перекрыть подачу нефти, если оползневые процессы будут продолжаться. До 30 декабря такие же задвижки будут врезаны во вторую нитку нефтепровода", — сказал он.

Замгубернатора добавил, что выполняются работы по созданию новой нитки нефтепровода, которая будет проходить в нескольких сотнях метров от края разреза: уже сварено около 300 метров нового трубопровода, и эта работа будет выполнена ориентировочно до 30 марта 2017 года.

По данным пресс-службы губернатора региона, неделю назад губернатор области Борис Дубровский лично оценил масштаб проблемы, посетив поселок Березняки и осмотрев борта карьера, в котором образовалась трещина в 25,5 метра от нефтепровода.