Обнаружено тело еще одного погибшего в авиакатастрофе с Ту-154

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Тело еще одного погибшего обнаружено в понедельник на месте катастрофы Ту-154, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве уточнили, что один из доставленных в Москву погибших пассажиров опознан родственниками. При этом имена опознанных жертв трагедии не будут раскрываться без согласия близких.

В Минобороны подчеркнули, что вся информация отдельных СМИ о обнаруженных конкретных военнослужащих, а также причинах трагедии не имеет ничего общего с действительностью.

"Это выдумки конкретных авторов в погоне за цитированием или гадания псевдоэкспертов, не имеющих доступа к реальной информации", — заявили в военном ведомстве.

Также отмечается, что с наступлением темноты акватория моря подсвечивается прожекторами большой мощности и световыми башнями. В районе поиска назначен еще один – 16-й дополнительный сектор. В нем работают тральщик "Минеральные воды", два катера и 24 водолаза.

В воскресенье утром военный Ту-154, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста Ансамбля имени Александрова, девять тележурналистов и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Среди основных версий трагедии в ФСБ назвали попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибку пилота и техническую неисправность самолета. Признаков теракта силовики пока не нашли.

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