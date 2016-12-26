В Нижнем Новгороде проверяют данные о квартирах жены главы города в Майами

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку информации о том, что у супруги главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина имеется дорогостоящая недвижимость в американском Майами, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

"Проверка организована по размещенной в СМИ информации о наличии у жены главы города Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости за рубежом. Проверка продлится около месяца", — сказали в прокуратуре.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, над которым идет суд по делу о растрате имущества "Кировлеса", написал в своем блоге, что семья Карнилина купила две квартиры в Майами за 130 миллионов рублей, "что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи". Карнилин заявил, что квартиры купила его супруга, когда это было разрешено законом, а за полгода до избрания главой города он с ней развелся.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров были приговорены к пяти и четыре годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осужден бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Позднее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

Депутаты городской думы Нижнего Новгорода нового созыва на своем первом заседании 7 октября 2015 года избрали главой города самовыдвиженца Карнилина, который до 2010 года возглавлял думу несколько созывов. Управление Нижним Новгородом, согласно городскому уставу, разделено между главой города Карнилиным и главой администрации Сергеем Беловым, которого судят по обвинению в халатности из-за обрушения жилого дома в 2014 году.

Нижний Новгород — пятый по величине российский мегаполис.