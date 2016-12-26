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В Нижнем Новгороде проверяют данные о квартирах жены главы города в Майами

20:2326.12.2016
(обновлено: 20:40 26.12.2016)
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Нижний Новгород. Архивное фото
© Фото: Администрация г.Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 дек — РИА Новости. Прокуратура Нижегородской области организовала проверку информации о том, что у супруги главы Нижнего Новгорода Ивана Карнилина имеется дорогостоящая недвижимость в американском Майами, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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"Проверка организована по размещенной в СМИ информации о наличии у жены главы города Ивана Карнилина дорогостоящей недвижимости за рубежом. Проверка продлится около месяца", — сказали в прокуратуре.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный, над которым идет суд по делу о растрате имущества "Кировлеса", написал в своем блоге, что семья Карнилина купила две квартиры в Майами за 130 миллионов рублей, "что многократно превосходит официальные заработки и самого Карнилина, и членов его семьи". Карнилин заявил, что квартиры купила его супруга, когда это было разрешено законом, а за полгода до избрания главой города он с ней развелся.

В 2013 году Навальный и экс-глава "Вятской лесной компании" Петр Офицеров были приговорены к пяти и четыре годам условно за растрату имущества "Кировлеса". Ранее по этому же делу был осужден бывший гендиректор "Кировлеса" Вячеслав Опалев. Позднее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека, который счел, что было нарушено право Навального и Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд направил дело на новое рассмотрение.

Министр РФ Михаил Абызов . Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Депутаты городской думы Нижнего Новгорода нового созыва на своем первом заседании 7 октября 2015 года избрали главой города самовыдвиженца Карнилина, который до 2010 года возглавлял думу несколько созывов. Управление Нижним Новгородом, согласно городскому уставу, разделено между главой города Карнилиным и главой администрации Сергеем Беловым, которого судят по обвинению в халатности из-за обрушения жилого дома в 2014 году.

Нижний Новгород — пятый по величине российский мегаполис.

Обвинения, преступления и наказания российских чиновников
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Происшествия
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7 пользователей оставили 10 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • John Dohe
    а вот был случай, один человек ведро цемента со стройки украл... до сих пор сидит...
    23:10
    26.12.2016
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  • Николай Ваныч
    А что? Семейный бизнес!
    Как пресечь? Да просто - запретить родственникам чиновников до третьего колена заниматься бизнесом в той юрисдикции над которой этот чиновник стоит. Например, если в семье главы города такие талантливые бизнесмены, о пожалуйста занимайтесь бизнесом в другом городе, если таланты бизнеса в семье губернатора, то бизнес в другой области и т.д. Тогда очень сложно будет объяснить происхождение таких вот супер доходов родственников чиновников.
    23:06
    26.12.2016
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