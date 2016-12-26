Под Саратовом осудили бывшего дворника за избиение школьника

САРАТОВ, 26 дек — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Суд в Саратовской области приговорил к обязательным работам бывшего дворника физкультурно-оздоровительного комплекса по обвинению в нанесении побоев 12-летнему школьнику в раздевалке после урока физкультуры, сообщила в понедельник областная прокуратура.

По данным ведомства, 60-летний дворник ФОК "Степняк" в поселке Горный Виктор Мажаров во время отпуска 22 сентября пришел на работу и вместе с коллегой-вахтером устроил застолье в мастерской. Затем, как установил суд, Мажаров в состоянии опьянения услышал из раздевалки смех и разговоры учеников шестого класса, которые после урока физкультуры были в раздевалке, зашел туда, стал громко браниться на детей, а затем ударил кулаком по лицу 12-летнего мальчика.

"В отношении Мажарова было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ "нанесение побоев". Приговором мирового судьи Мажарову назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ", — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что по требованию прокуратуры дворник и вахтер были уволены в связи с нахождением на рабочем месте в состоянии опьянения, а инструктор-методист ФОК "Степняк", учитель физкультуры и заведующая учебной частью средней школы привлечены к дисциплинарной ответственности.