В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы подъема уровня воды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге частично закрыли в связи с угрозой повышения уровня воды, сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу в понедельник.

Решение о маневрировании затворами КЗС было принято в связи с усилением ветра и возможным повышением уровня воды до опасных критериев.

"В связи с ожидаемым подъемом уровня воды до +110-140 сантиметров по гидрологическому посту "Горный институт" руководством Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с дирекцией комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнения было принято оперативное решение о закрытии водопропускных сооружений В1 – В6, а также судопропускного сооружения С2 КЗС", — говорится в сообщении.

Закрытие судопропускного сооружения С1 не планируется. Суда, запланированные на проход через КЗС, следуют по расписанию.

Как отмечается в сообщении, максимальный уровень подъема воды прогнозируется с 19.00 до 20.00 понедельника.

Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.